Возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый: когда это произойдет

Астероид под названием Апофис пролетит возле Земли на рекордно минимальном расстоянии 31 тысяча километров. Это расстояние является крайне опасным, ведь оно в 12 раз меньше, чем до Луны - наш спутник находится на дистанции 384 400 км от нас.

Ждать этой опасной для людей и в то же время увлекательной для ученых встречи еще долго, но они уже сейчас просчитывают все возможные риски от такого гостя. Апофис вплотную приблизится к нашей планете 13 апреля 2029 года. И увидеть его можно будет невооруженным глазом, ведь размеры небесного гостя также впечатляют - 340 метров в диаметре - как три футбольных поля вдоль.

"Приближение Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки. Мы будем наблюдать его с помощью оптического и радиолокационного телескопов", - рассказала Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния.

Астрономы говорят, что люди смогут увидеть астероид невооруженным глазом, а в NASA к встрече с ним уже готовятся. На это у американского космического агентства есть девять лет.

Траектория астероида Апофис (twitter.com/JimBridenstine)

В настоящее время NASA и космические силы США планируют объединить усилия для усовершенствования способов обнаружения подобных космических объектов и разработки стратегий борьбы с ними.

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