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Возле Сум стоматолог под пломбой обнаружил клеща, который заразил женщину болезнью Лайма (фото)

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Шостка, Среда 14 июля 2021 19:33
Возле Сум стоматолог под пломбой обнаружил клеща, который заразил женщину болезнью Лайма (фото) Коллаж РБК-Украина: в Сумской области стоматолог в пломбе обнаружил клеща
Автор: Тетяна Самарук

В Шостке у местной жительницы под пломбой стоматолог обнаружил клеща. Врач предположил, что клещ мог проникнуть через десну.

Об этом сообщает сайт города Сумы.

Так, в прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу, а в декабре – в стоматполиклинику. Однако, на прошлой неделе из-за дискомфорта она снова посетила частного стоматолога.

Врач женщине забрал пломбу и сказал, что заметил что-то черного цвета в виде лапки.

Позже в лаборатории установили, что это клещ. Впоследствии Лариса сдала анализ крови на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Анализ оказался положительным. В больнице женщине рассказали, что даже мертвый клещ выделяет токсины.

Возле Сум стоматолог под пломбой обнаружил клеща, который заразил женщину болезнью Лайма (фото)Фото: в Сумской области в пломбе обнаружили клеща (0542)

К счастью, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Как она рассказала, раньше чувствовала какое-то недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не проходили даже после обезболивающих.

"Откуда взялся клещ, неизвестно", – говорит Лариса.

Кроме того, она решила пообщаться с частным стоматологом, у которого первый раз лечила, но общения не получилось.

По словам женщины, врач очень рассердилась ее визита. Она сказала, что это не ее виновата, ведь в этой сфере она уже десять лет.

В то же время врачи предполагают, что клещ мог проникнуть через десну. Сейчас она чувствует себя хорошо и предъявлять претензии стоматологам не планирует.

Что такое болезнь Лайма

Инфекция осуществляется трансмиссивным путем при укусе клеща, а также при попадании испражнений клеща на кожу, с последующим их втиранием при расчесывании.

В случае разрыва клеща, при неправильном его удалении, возбудитель может попасть в рану. Укусы клещей возможны также в черте города, при снятии клещей с животных. Возможно заражение при употреблении сырого козьего или коровьего молока инфицированных животных

Ранее мы сообщали, что врач рассказал, как правильно извлекать клеща и дал подробную инструкцию.

Также в Минздраве объяснили, что делать при укусах змеи.

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