Как правильно извлекать клеща: врач дал четкую инструкцию

Клещи в этом году особенно активны и могут напасть на человека в любую погоду. Сейчас их можно встретить где угодно – в парках, скверах, на берегу рек и озер, в лесу.

Активность клещей начинается в апреле и самые опасные месяцы – май и июнь. А вот в июле клещи становятся невидимками: их невозможно почувствовать, когда они ползают по телу, а перед укусом они впрыскивают обезболивающее и обнаружить рану человек может только через несколько дней.

Как отмечает врач, клещ способен жить на теле человека до 6 суток – он сначала выделяет обезболивающее, а потом жидкость, которая является аналогом цементной пробки.

"Если вы по каким-то причинам не имеете возможности обратиться к специалисту, есть такой гаджет -" клещесмык ". Его можно приобрести в ветеринарных аптеках. Вы затягиваете его максимально близко к коже. Далее необходимо крутить в обе стороны, для того, чтобы хотя бы немного разрушить "цементную пробку", которую создал клещ. Далее, в удобную сторону, придерживая кожу, выкручиваем и достаем клеща", - объяснил Небогаткин процедуру вытаскивания клеща.

Он отметил, что риск получить бактериальную инфекцию есть, но заражение начнется только через сутки после укуса. Вирус может попасть в организм человека только, если он был в слюне клеща.

Клеща можно отнести в лабораторию, а человек может сдать кровь на иммуноглобулины – но результат покажет только через три недели.

Как правильно извлекать клеща