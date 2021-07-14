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Біля Сум стоматолог під пломбою виявив кліща, який заразив жінку хворобою Лайма (фото)

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Шостка, Середа 14 липня 2021 19:33
Біля Сум стоматолог під пломбою виявив кліща, який заразив жінку хворобою Лайма (фото) Колаж РБК-Україна: у Сумській області стоматолог у пломбі виявив кліща
Автор: Тетяна Самарук

У Шостці в місцевої жительки під пломбою стоматолог виявив кліща. Лікар припустила, що кліщ міг проникнути через ясна.

Про це повідомляє сайт міста Суми.

Так, минулому році мешканка Шостки Лариса двічі лікувала один і той же зуб. Спочатку навесні вона зверталася до приватного стоматолога, а в грудні – в стоматполіклініку. Однак, на минулому тижні через дискомфорт вона знову відвідала приватного стоматолога.

Лікар жінці забрав пломбу і сказав, що помітив щось чорного кольору у вигляді лапки.

Пізніше у лабораторії встановили, що це кліщ. Згодом Лариса здала аналіз крові на кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Аналіз виявився позитивним. У лікарні жінці розповіли, що навіть мертвий кліщ виділяє токсини.

Біля Сум стоматолог під пломбою виявив кліща, який заразив жінку хворобою Лайма (фото)Фото: у Сумській області у пломбі виявили кліща (0542)

На щастя, жінка перенесла захворювання у легкій формі. Як вона розповіла, раніше відчувала якесь нездужання, була підвищена температура, болі в колінному суглобі, які не проходили навіть після знеболювальних.

"Звідки взявся кліщ, невідомо", – каже Лариса.

Окрім того, вона вирішила поспілкуватися з приватним стоматологом, у якого перший раз лікувала, але спілкування не вийшло.

За словами жінки, лікар дуже розсердилась її візиту. Вона сказала, що це не її винна, адже у цій сфері вона вже десять років.

Водночас лікарі припускають, що кліщ міг проникнути через ясна. Наразі вона почувається добре і пред’являти претензії стоматологам не планує.

Що таке хвороба Лайма

Інфекція здійснюється трансмісивним шляхом при укусі кліща, а також при попаданні випорожнень кліща на шкіру, з наступним їх втиранням при розчісуванні.

У разі розриву кліща, при неправильному його видаленні, збудник може потрапити в рану. Укуси кліщів можливі також у межах міста, при знятті кліщів з тварин. Можливе зараження при вживанні сирого козиного або коров'ячого молока інфікованих тварин.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповів, як правильно витягувати кліща та дав детальну інструкцію.

Також у МОЗ пояснили, що робити при укусах змії.

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