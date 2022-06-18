Возле Одессы "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги и напугали местных (видео)

В селе Крыжовка Одесской области во время воздушной тревоги неизвестные запустили салют и изрядно напугали местных жителей..
Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук пообещал найти и наказать "шутников".
В Одесской ОВА сообщили, что таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству.
"Готовьтесь, к вам уже выехали. Предупреждали, предупреждаем, будьте начеку. Таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству. Ждите гостей, а полиции искренняя благодарность", - пригрозил председатель.
Звуки салюта во время сирен напугали местных жителей. Также люди возмущаются такому поступку. В сети обнародовали видео инцидента.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Добавим, что недавно в Одессе вечером неизвестные устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги. Нарушителей задержали на месте.
Также в Киеве запускали салют после ракетных ударов.
Кроме того, в Украине несмотря на войну некоторые граждане все равно запускают фейерверки. Поэтому их могут запретить использовать во время военного положения.