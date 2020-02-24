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Возле метро Киева произошло серьезное ЧП из-за ливня (видео)

STYLERПроисшествия    24.02.2020 - 09:19
Возле метро Киева произошло серьезное ЧП из-за ливня (видео)
Возле метро Киева произошло ЧП (фото: РБК-Украина)

Неподалеку от метро в Киеве сильный дождь спровоцировал ЧП

Возле метро Киева случилось чрезвычайное происшествие из-за ливня, который накрыл столицу в ночь с 23 на 24 февраля. Все подробности инцидента - в материале Styler.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, что неподалеку от станции метро "Сырец" из-под земли мини-фонтаном хлещет грязная вода.

При этом "разлив" произошел на проезжей части утром понедельника, из-за чего автомобилям пришлось пробираться по лужам.

"Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит частенько, когда осадки чуть больше норм", - сказано в сообщении "Киев Оперативный".

Поблизу із станцією метро Сирець із підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більші за норму

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 23 лютого 2020 р.

Возле метро Киева Сырец прорвало воду (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети уже успели окрестить сегодняшнее происшествие "гейзером", и не преминули вспомнить о Владимире Кличко.

Возле метро Киева произошло серьезное ЧП из-за ливня (видео)

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Стоит отметить, что ливневки не справились с непогодой и на улице Брожко в Голосеевском районе столицы. Автомобилисты добирались на работу вплавь.

Поплыли по Брожко ‍

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 23 лютого 2020 р.

Киев залило дождем (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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