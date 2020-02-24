ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля метро Києва сталася серйозна НП через зливу (відео)

STYLERПодії    24.02.2020 - 09:19
Біля метро Києва сталася серйозна НП через зливу (відео)
Біля метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

Неподалік від метро у Києві сильний дощ спровокував НП

Біля метро Києва сталася надзвичайна подія через зливу, що накрила столицю в ніч з 23 на 24 лютого. Всі подробиці інциденту - в матеріалі Styler.

У мережі з'явився відеозапис, на якому видно, що неподалік від станції метро "Сирець" з-під землі міні-фонтаном б'є брудна вода.

При цьому "розлив" стався на проїжджій частині вранці понеділка, через що автомобілям довелося пробиратися по калюжах.

"Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більше норм", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

Поблизу із станцією метро Сирець із підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більші за норму

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 23 лютого 2020 р.

Біля метро Києва Сирець прорвало воду (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі вже встигли охрестити сьогоднішню подію "гейзером", і не забули згадати про Володимира Кличка.

Біля метро Києва сталася серйозна НП через зливу (відео)

Скрін коментарів

Варто відзначити, що дощова каналізація не впоралася з негодою і на вулиці Брожка в Голосіївському районі столиці. Автомобілісти діставалися на роботу вплав.

Попливли Брожко

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 23 лютого 2020 р.

Київ залило дощем (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Сотні киян не можуть потрапити в метро: що сталося У метро Києва пасажири покарали кишенькового злодія: відео та деталі НП
Новини України метро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся