Біля метро Києва сталася серйозна НП через зливу (відео)

Біля метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

Неподалік від метро у Києві сильний дощ спровокував НП

Біля метро Києва сталася надзвичайна подія через зливу, що накрила столицю в ніч з 23 на 24 лютого. Всі подробиці інциденту - в матеріалі Styler.

У мережі з'явився відеозапис, на якому видно, що неподалік від станції метро "Сирець" з-під землі міні-фонтаном б'є брудна вода.

При цьому "розлив" стався на проїжджій частині вранці понеділка, через що автомобілям довелося пробиратися по калюжах.

"Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більше норм", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

Поблизу із станцією метро Сирець із підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більші за норму Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 23 лютого 2020 р.

Біля метро Києва Сирець прорвало воду (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі вже встигли охрестити сьогоднішню подію "гейзером", і не забули згадати про Володимира Кличка.

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Варто відзначити, що дощова каналізація не впоралася з негодою і на вулиці Брожка в Голосіївському районі столиці. Автомобілісти діставалися на роботу вплав.

Попливли Брожко Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 23 лютого 2020 р.

Київ залило дощем (відео: facebook.com/KyivOperativ)