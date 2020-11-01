Возле Кропивницкого пенсионер пытался пролезть в подвал через решетку и застрял

В Кировоградской области пожилой мужчина пытался пролезть в подвал, но попал в беду и застрял в металлической решетке. Освободили 70-летнего местного жителя спасатели.

Как уточнили в ГСЧС области, информация об инциденте поступила к ним 31 октября в 16:05. Оказалось, что пенсионер застрял в нижней части металлической решетки, когда пытался попасть в подвал многоэтажки.

Чтобы помочь мужчине, спасатели осторожно разрезали решетку. Они использовали для этого бензорез. Когда пенсионер был в безопасности, ему вызвали медиков.

Пожилой мужчина хотел пролезть в подвал через решетку и застрял

(фото: kr.dsns.gov.ua)

Также работники ГСЧС транспортировали его к карете скорой медицинской помощи. В дальнейшем мужчину госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в Одесской области тяжело травмировалась 33-летняя местная жительница. Женщина получила травмы в собственном дворе, когда упала в 8-метровый колодец.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве 9-летнего ребенка засыпало песком. Трагедия произошла, когда дети играли в песчаном карьере.