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В Николаеве 9-летнего ребенка засыпало в песчаном карьере

Николаев, Среда 28 октября 2020 17:18
В Николаеве 9-летнего ребенка засыпало в песчаном карьере
Ребенка засыпало в песчаном карьере (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Николаеве ребенок погиб, когда игрался в песчаном карьере

В Николаеве дети играли в песчаном карьере. Мальчики съезжали с холма на самокатах, и внезапно произошел оползень. 9-летнего ребенка засыпало слоем почвы. К сожалению, он погиб.

После инцидента к мальчику на помощь бросился его друг, но он не смог самостоятельно вытащить приятеля из песка, поэтому побежал за помощью к ближайшим домам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местный житель откликнулся на призыв о помощи и сразу же побежал к карьеру, одновременно вызывая спасателей. Когда мальчика откопали, то он уже был без признаков жизни. Медики реанимировать его не смогли.

Ребенка засыпало песком (видео: YouTube)

Напомним, в Дрогобыче Львовской области 7-летняя девочка съела праздничный торт и оказалась в больнице. Врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти ребенка.

Оказалось, в кусочке торта – фигурке маршмеллоу, находился кусок проволоки. Ребенок проглотил его вместе с угощением. Проволока застряла в горле и девочке сразу стало плохо.

При этом мама девочки пыталась самостоятельно достать проволоку, но сделала только хуже, потому что она протолкнула проволоку еще глубже.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне пьяные мужчины побили и ранили ножом ребенка, который сделал взрослым замечание и попросил не распивать алкогольные напитки перед жилым домом, где играют дети.

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