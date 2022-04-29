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Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)

Новина українською →
Гостомель, Пятница 29 апреля 2022 14:40
Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото) Из Киева в Бучу и Гостомель можно ехать через переправу (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киевские области специалисты и дорожники продолжают всеми силами восстанавливать транспортное сообщение между пострадавшими от российских оккупантов населенными пунктами.

Как выглядит этот процесс, показал и рассказал куратор гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Facebook.

Чиновник написал, что 29 апреля была открыта временная переправа в районе Гостомеля на трассе М-07 Киев - Ковель - Яготин.

Она обеспечит транспортное сообщение между украинской столицей, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень.

По переправе смогут передвигаться как легковые машины, так и грузовики и автобусы. Однако существует и ограничение проезда - для автомобилей массой более 10 тонн.

Вот так выглядит новая временная переправа через реку Ирпень:

Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)

Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)

Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)

Переправа в районе Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

Все это, уверен Кулеба, позволит "оживить экономическую жизнь региона".

Ранее чиновник пообещал, что до конца мая коммунальщики смогут восстановить всю поврежденную мостовую инфраструктуру в Киевской области.

"Построим временные мосты или понтонные переправы", - сказал Кулеба.

Также в области продолжается активное разминирование объектов, восстанавливаются электросети, водоснабжение.

К слову, вот так выглядит переправа на дороге Р-30 до Ирпеня. Ее протяженность составляет 245 метров, ширина - 9 м.

Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)Возле Гостомеля открыли переправу: кто по ней может ездить и как она выглядит (фото)

Переправа на дороге Р-30 в районе Ирпеня (фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Этот насыпной мост выдержит одновременный проезд двух грузовиков в обе стороны.

А летом на этом месте появится уже новый современный полноценный мост.

Читайте также большой материал о том, как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию.

Ранее мы писали, что Россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен.

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