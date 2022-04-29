Біля Гостомеля відкрили переправу: хто по ній може їздити і як вона виглядає (фото)
У Київські області спеціалісти й дорожники продовжують усіма силами відновлювати транспортне сполучення між постраждалими від російських окупантів населеними пунктами.
Як виглядає цей процес, показав і розповів куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Facebook.
Чиновник написав, що 29 квітня було відкрито тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ - Ковель - Яготин.
Вона забезпечить транспортне сполучення між українською столицею, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.
По переправі зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Однак існує й обмеження проїзду - для автомобілів масою понад 10 тонн.
Ось так виглядає нова тимчасова переправа через річку Ірпінь:
Переправа в районі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)
Все це, впевнений Кулеба, дозволить "оживити економічне життя регіону".
Раніше чиновник пообіцяв, що до кінця травня комунальники зможуть відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області.
"Побудуємо тимчасові мости або понтонні переправи", - сказав Кулеба.
Також у області триває активне розмінування об’єктів, відновлюються електромережі, водопостачання.
До слова, ось так виглядає переправа на дорозі Р-30 до Ірпеня. ЇЇ протяжність складає 245 метрів, ширина - 9 м.
Переправа на дорозі Р-30 в районі Ірпеня (фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Цей насипний міст витримає одночасний проїзд двох вантажівок в обидва боки.
А влітку на цьому місці з'явиться уже новий сучасний повноцінний міст.
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