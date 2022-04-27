Россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен, - "Укравтодор"

В результате военных действий в Украине уничтожено около 23 000 км дорог общего пользования, из которых 8 000 км являются дорогами государственного значения. Общий объем убытков дорожной инфраструктуре нашей страны сейчас оценивается в 900 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя "Укравтодора" Андрея Ивко.

По его словам, также разрушено 302 искусственных сооружения, из которых 125 находятся на дорогах государственного значения. Сейчас уже продолжается активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

"Уже начали восстанавливать, и сегодня можем констатировать, что 500 км дорог уже расчищено - это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги. Например, 212 км дорог - это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков. Также мы уже возвели на сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и в дальнейшем будем это выполнять", - говорит Ивко.

Для примера он рассказал о трассе Р-30, где, на въезде в город Ирпень, была меньше чем за неделю возведена временная переправа возле разрушенного моста. Сейчас на том месте продолжаются проектно-изыскательские работы, а после них начнется построение нового полноценного моста.

"Также есть по Киевской, Черниговской и Сумской областям некоторые дороги, например, Киев-Чернигов р-69 - это где выполняются работы, где уже выполнены переправы. Также, например, в Сумской области Н-12 в местечке Климентово сделана временная переправа. И на всех направлениях мы работаем круглосуточно", - добавляет заместитель председателя Укравтодора.

Он подчеркнул, что дорожники работают в чрезвычайно опасных условиях. Так, недавно в Харьковской области непосредственно во время работы были обстреляны работники одной из дорожных компаний. Вражеские снаряды попали примерно в 50 метрах от людей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен один миллиард гривен.