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Возле горсовета в Днепре установили "парковку" для лошадей: местные удивились (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У здания Днепровского горсовета появился новый объект для аттракции - видимо, последняя в городе коновязь.

Об этом в Facebook сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз.

Так, событие произошло в среду, 28 июля.

Как известно, в начале прошлого века такие столбики использовали всадники и возчики, чтобы припарковать своих лошадей.

"Коновязь заняла свое новое место и к ней сразу же "припарковали" лошадь”, - говорится под фото.

Такой неожиданный гость в центре города привлек много внимания и подарил кучу положительных эмоций рядовым гражданам. В частности все желающие фотографировались возле экспоната с лошадью, снимали на видео и не могли сдержать улыбку и радость от того, что происходило.

Фото: в Днепре установили "парковку" для лошадей (фото facebook.com/ruslan.moroz)

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.

  • Это хороший знак, может чиновники уже сядут на дорогих лошадей, а не на дорогие машины;
  • Коновязь тоже платная?;
  • Надо раньше было, прям на митинг его привести;
  • А я вышла на улицу, смотрю лошадь идет, думаю ну ничего себе и музыка звучала.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки".

Также Киевлянин через приложение оплатил парковку, но его машину эвакуировали и поцарапали.

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животноеконь