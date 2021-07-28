Біля міськради у Дніпрі встановили "парковку" для коней: місцеві здивувались (фото)

Біля будівлі Дніпровського міськради з’явився новий об’єкт для атракції — мабуть, остання в місті конов’язь.
Про це у Facebook повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз.
Так, подія сталася у середу, 28 липня.
Як відомо, на початку минулого століття такі стовпчики використовували вершники та візники, щоб припаркувати своїх коней.
“Конов'язь зайняла своє нове місце і до неї одразу ж "припаркували" коня”, - йдеться під фото.
Такий неочікуваний гість у центрі міста привернув багато уваги та подарував купу позитивних емоцій пересічним громадянам. Зокрема усі охочі фотографувалися біля експоната з конем, знімали на відео і не могли стримати посмішку та радість від того, що відбувалось.
У коментарях користувачі відреагували на подію.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки".
Також киянин через додаток оплатив парковку, але його машину евакуювали та подряпали.