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Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)

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Киев, Вторник 27 июля 2021 22:33
Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео) Фото: киевлянин оплатил парковку в приложении и его машину эвакуировали (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве машину местного жителя Петра Чуйко отвезли на штрафплощадку через 5 минут после того, как он оплатил услугу через приложение.

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел, 26 июля, на улице Костельной.

Как рассказал киевлянин, он не смотрел на дорожные знаки, запрещающие парковку, а лишь воспользовался информацией из приложения "Киева Цифрового".

В частности, его машину забрали на штрафплощадку и поцарапали во время эвакуации. Кроме того, теперь мужчина пытается разобраться в ситуации и требует возмещения средств.

Как видно на фото, в приложении улица Костельная была отмечена как зона для парковки.

Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)

Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)

По словам мужчины, в сервисе 1551 ему посоветовали обращаться в Киевтранспарксервис. При этом заместитель Виталия Кличко Константин Усов лишь подтвердил, что парковаться на Костельной нельзя. Объяснить, почему в приложении это место значилось, как зона для парковки, чиновник не смог.

Также киевлянин написал заявление в инспекцию по парковке и хочет отсудить деньги, которые взыскали с него за эвакуацию.

Киевлянин через приложение оплатил парковку: его машину эвакуировали и поцарапали (видео)

Фото: киевлянин через приложение оплатил парковку (facebook.com/petczu)

Как отреагировали техподдержка приложения

В комментариях к публикации работник техподдержки "Киева Цифрового" отметил, что полоса на Костельной перестала быть местом для парковки с 26 июля. При этом изменения в реестры внести не успели.

В комментариях пользователи высказались относительно этого инцидента.

  • Мобильных приложений в правилах ПДД нет, водитель руководствуется знаками и разметкой, в этом случае инспектор прав;
  • Авто уже забрали, там схема сейчас работает очень быстро, инспектор уже заранее знает кого забирать, он просто ждет эвакуатор, 2-3 минуты и авто нет;
  • У меня была ситуация, я вернулся к авто, когда эвакуатор поднимал его. Там мне инспектор сказал, что я опоздал на 40 секунд, и теперь автомобиль заберете на штраф площадке и бегом слинял с места.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили парковочных аферистов. Так нелегальные парковщики, которые берут деньги наличными, хотя в столице уже как 4 года эта плата берется не "кэшем".

Также в Киеве начали активно штрафовать водителей.

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