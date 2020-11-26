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Возле Чернобыля зафиксировали скачки радиации: специалисты дали объяснение

Чернобыль, Четверг 26 ноября 2020 09:49
Возле Чернобыля зафиксировали скачки радиации: специалисты дали объяснение
Чернобыльская АЭС (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты Чернобыльской АЭС рассказали, что произошло с радиацией

Возле Чернобыльской зоны отчуждения и рядом с ней были зафиксированы существенные колебания и рост уровня радиационного загрязнения. Как сообщили активисты организации Save Dnipro, 17 и 18 ноября пост мониторинга установил скачки показателей, которые превысили в несколько сот раз все допустимые нормы.

Нормальные показатели возле нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 составляют 210 мк3в/час, а пост мониторинга отметил 124000 мк3в/час.

Как объяснили специалисты, 18 ноября состоялось историческое событие для Украины и всего мира. В новое хранилище впервые было перегружено отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС для длительного хранения, минимум на 100 лет. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения на Facebook.

Резкие скачки уровня радиации могли фиксироваться в связи с перемещением отработанного ядерного топлива. Хотя его тщательно закупоривают в специальные контейнеры.

"Радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней. Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали "значительное" превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы. В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5-2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД Gamma TRACER работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что экологи бьют тревогу из-за того, что города на Донбассе могут уйти под воду.

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