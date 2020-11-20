Экологическая катастрофа близко: города на Донбассе могут уйти под воду

На Донбассе может произойти катастрофа (фото: twitter.com/osce_smm)

Экологическая катастрофа на Донбассе может быть серьезней, чем Чернобыльская авария

Города на Донбассе могут уйти под воду. Об этом предупреждают украинские ученые и приводят в пример страшные последствия после консервации шахт, произошедших в 90-х годах.

Об этом заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире "Апостроф TV".

Эколог рассказала, чем может обернуться затопление предприятий на Донбассе, и напомнила ситуацию в 90-е года.

"Были тысячи гектаров плодородных земель затоплены засоленными шахтными водами, были разрушены здания в Луганской и Донецкой областях. Целые населенные пункты прекратили свое существование", – рассказала она.

Также становится понятным, к чему приведут затопления блока шахт "Золотое" и "Торецкуголь" боевиками.

"Уклон идет в нашу сторону. Это значит, что затопление шахт на оккупированной территории приводит к затоплению шахт, работающих на нашей территории сейчас. И откачивать бесконечно воду, которая прибывает – это нелогично. Это является угрозой для окружающей среды", - сказала Тимочко.

Эколог сообщила, что под водой могут оказаться крупные города.

"Это огромные города, тот же Торецк может утонуть в этой засоленной шахтной воде, и это очень быстрая перспектива. Убытки от воздействия на окружающую среду могут измеряться не только бюджетом Украины, но и более грандиозными суммами ", – уточнила она.

В то же время директор Стратегической группы "София" Андрей Ермолаев в пресс-центре Украинской новостей сообщил, что масштабы экологической катастрофы в Донецкой и Луганской областях представляют для Украины большую угрозу, чем авария на Чернобыльской атомной электростанции.

"Это уже касается всех (экологическая катастрофа на Донбассе), это касается континентов в широком смысле, поэтому есть угроза под названием" Донбасс - Чернобыль 2.0", - сказал он.

Как мы ранее сообщали, на Донбассе зафиксировано значительное радиационное загрязнение на оккупированных территориях, что грозит экологической катастрофой для всего региона уже через несколько месяцев.