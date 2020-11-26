Возле Чернобыля зафиксировали огромные скачки радиации: появились карты

Возле Чернобыля зафиксировали скачки радиации (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Возле Чернобыльской зоны отчуждения и вне ее зафиксировали существенные колебания и рост уровня радиационного загрязнения, когда фон "прыгал" в сотни и тысячи раз.

Об этом 25 ноября экоактивисты общественной организации Save Dnipro сообщили в своем Facebook.

В публикации представлены даты, когда резко подскочили показатели, а также места таких радиационных всплесков.

Где именно и когда зафиксировали скачки радиации

17 ноября пост мониторинга в бывшем селе Стечанка в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 НЗП/час, и таких превышений в зоне тот день зафиксировано три.

17 ноября в селе Горностайполь Вышгородского района под Киевом (население 1100 человек) в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87620 НЗП/час. Хотя обычный в этой местности радиационный фон составляет 70-100 НЗП/час. То есть в этот день показатель в Горностайполе превысил привычное значение в 876 раз.

17 и 18 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения - около шести вечера они достигли 124000 НЗП/час, тогда как стандартными являются только 210 НЗП/час, что почти в 600 раз меньше.

18 ноября в 11:45 на соседней станции "Отводящий канал "- показатели составляли 62 400 НЗП/час - что почти в 300 раз выше обычного значения.

19 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач недалеко от Чернобыля фиксировались превышения до 3,5 тысяч НЗП/час.

Скачки радиационного загрязнения около Чернобыльской зоны 17-25 ноября (фото: facebook.com/savednipro)

Что могло вызвать всплески радиационного фона

Активисты обращают внимание, что 18 ноября "состоялось историческое событие для Украины и мира": к новому хранилищу ХОЯТ-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с Чернобыльской АЭС для длительного хранения (до 100 лет). Как сообщили на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, данные работы выполнены персоналом ЧАЭС при наблюдении специалистов МАГАТЭ, Госатомрегулирования Украины и компании Холтек.

Сначала в организации решили, что повышение уровня радиационного загрязнения вызвано именно этим перегрузкой топлива, но специалисты заверили, что это невозможно, и предназначенное для захоронения топливо тщательно закупоривают в контейнерах, которые защищают от радиации.

"Загадочности ситуации добавляет еще и тот факт, что радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз почти всех измерительных постах в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

На станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач недалеко от ЧАЭС превышение фиксировались поочередно с разницей примерно в час 19 ноября, словно "что-то транспортировалось в зону и повышало радиационный фон в этих местах". Однако специалисты в сфере радиационной безопасности больше склонны предполагать, что из зоны то вывозили (например - радиационно опасный металл или дерево).

"И сегодня радиационное загрязнения не прекратилось, и фиксируется на других станциях мониторинга... Если цифры кажутся вам фантастическими (а нам они показались именно такими), то приглашаем убедиться самим, и в режиме реального времени пересмотреть показатели на нашей карте, выбрав шар "радиация"" - говорится в публикации.

Также активисты отметили, что согласно данным государственных постов мониторинга в зоне отчуждения "прямо сейчас происходят процессы, которые, скорее всего, крайне негативно влияют на окружающую среду и людей, которые находятся в зоне влияния".

В организации призвали срочно отреагировать на ситуацию правительство и соответствующие службы контроля и инспекции.

Карты скачков радиационного загрязнения возле Чернобыльской зоны с 17 до 25 ноября (фото: facebook.com/savednipro)

Ранее в Минприроды сделали заявление о том, когда украинцы смогут жить в Чернобыльской зоне.

Напомним, недавно ученые после проведения исследований заявили о том, что радиация в Чернобыле оказалась опаснее, чем считали.