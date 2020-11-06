Украинцы смогут жить в Чернобыльской зоне: в Минприроды сделали заявление

Чернобыльская зона станет безопасной для проживания (коллаж РБК-Украина)

В Минприроды рассказали, когда Чернобыльская зона станет экологически безопасной

Чернобыльская зона отчуждения очистится от опасных радиационных элементов и на 30-километровой территории не будут действовать никакие ограничения, а земля станет пригодной для жизни людей. Прогнозируется, что это может произойти уже через 50-60 лет.

При этом в 10-ки­ло­мет­ровой Чернобыльской зоне человек не сможет жить уже никогда. Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил в интервью "Фокусу".

В ведомстве считают, что через полвека радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы можно будет "укрыть" в геологическом хранилище.

Министр также рассказал, как Чернобыльскую зону можно сделать экологически безопасной.

По его словам, нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри нового безопасного конфайнмента (арки), снять незафиксированные элементы кровли.

"Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы", - объяснил Абрамовский.

Также он отметил, что через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку.

До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока ЧАЭС все активные топливные элементы, графит, которые были на кровле, чтобы "Чернобыль стал экологически безопасной системой".

"Больше там нет опасных объектов. Все хранилища (ядерных отходов), которые строятся сейчас, рассчитаны минимум на 100 лет. У нас полностью безопасное хранение радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, на уровне лучших мировых технологий", - рассказал министр.

Ранее сообщалось, что Чернобыль закрыли для туристов до конца ноября, а персонал ЧАЭС перевели на особый режим работы. Такие меры приняли из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, недавно ученые после проведения исследований заявили о том, что радиация в Чернобыле оказалась опаснее, чем считали.