Радиация в Чернобыле оказалась опаснее, чем считали: ученые бьют тревогу

Чернобыльская зона отчуждения (фото: РБК-Украина)

Ученые призвали пересмотреть международные рамки радиологической защиты окружающей среды

В Чернобыльской зоне отчуждения негативное влияние радиации на экосистему оказалось больше, чем предполагалось. К такому выводу пришли ученые после проведения исследований на насекомых, а именно на шмелях, которые подверглись воздействию радиации.

В итоге воспроизводство колоний сократилась на 30-45 процентов при дозах облучения, которые ранее считались слишком низкими для воздействия на насекомых. Об этом передает Phys.org.

"Наши исследования показывают, что насекомые, живущие в наиболее загрязненных районах Чернобыля, могут пострадать от неблагоприятных последствий с последующими последствиями для экосистемных процессов, таких как опыление", - сказала ведущий автор статьи Кэтрин Рейнс.

Как объяснили ученые, шмелей они выбрали из-за их решающей роли в опылении, а также по причине отсутствия лабораторных исследований пчел.

Исследование опубликовано 21 октября в журнале Proceedings of the Royal Society B. Эта работа направлена на выяснение того, как ионизирующая радиация влияет на насекомых, которые обычно считаются более устойчивыми, чем другие виды.

"Последствия для диких животных, живущих в радиологически загрязненной среде, неясны. Предыдущие лабораторные исследования показывают, что насекомые относительно устойчивы к радиации; однако некоторые полевые исследования в Чернобыльской зоне отчуждения показывают серьезные побочные эффекты при значительно сниженных мощностях доз радиации, чем ожидалось", - пишут авторы.

Ученые из Шотландии и Германии подвергли шмелей в лабораторных условиях воздействию различных уровней радиации, обнаруженных в зонах отчуждения возле ЧАЭС, где в 1986 году произошла страшнейшая ядерная катастрофа в мире.

Уровни доз, сопоставимые с Чернобыльской зоной отчуждения (50-400 мкГр/ч), нарушали воспроизводство шмелей и замедляли рост колоний, но не влияли на вес или продолжительность жизни колоний.

Ввиду новых данных о негативном влиянии радиации исследователи призвали к пересмотру международных рамок радиологической защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Чернобыльской зоне крупное предприятие собирало радиоактивный урожай.

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