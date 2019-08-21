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Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 15:44
Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)
В Киеве экскаватор упал на жилой дом (Коллаж РБК-Украина)

Инцидент произошел в самом центре столицы

В центре Киева, на улице Круглоуниверситетской, 7, произошло необычное ЧП. На жилой дом упал строительный экскаватор. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Печерской районной государственной администрации.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа. Огромный экскаватор со строительной площадки Linden упал на жилой дом. Как отмечают в Печерской РГА, пострадавших в результате происшествия нет.

Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На Круглоуниверситетскую прибыла полиция и сотрудники КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района". Дому были нанесены повреждения и как сообщили в РГА, все убытки будут возмещены после составления акта.

Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

"Повреждения, которые были нанесены дому коммунальной формы собственности, будут возмещены после составления соответствующих актов специалистами коммунальных предприятий", - сказано в сообщении.

Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На данный момент устанавливаются причины падения экскаватора, а также проводится поиск ответственных за инцидент.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Киева мужчина чудом избежал смерти. В сети появилось видео, где видно, что на мужчину летит падающее дерево.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве полиция остановила совершенно пьяного водителя на автомобиле с российскими номерами.

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