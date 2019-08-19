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В Киеве остановили мертвецки пьяного водителя с российскими номерами: он даже не проснулся

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 17:57
В Киеве остановили мертвецки пьяного водителя с российскими номерами: он даже не проснулся
Коллаж (РБК-Украина)

Водитель был настолько пьян, что отключился во время движения

В Киеве полиция остановила водителя, который отключился прямо за рулем автомобиля. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей Facebook-странице. Инцидент произошел на пересечении Садовой и Институтской, возле Нацбанка. Патрульные попытались разбудить пьяного в стельку мужчину, но это оказалось им не под силу. Отмечается, что внутри салона находилась открытая бутылка водки "Абсолют", женские трусы на зеркале. Сам мужчина был без обуви, но с крестом на шее.

"Только что у Нацбанка водитель Mercedes просто отключился во время движения. Внутри открытая бутылка водка Абсолют. Позвонили врачам и полиции. В начале пытались разбудить, потом - разбить стекло, но крепкое попалось. И теперь просто ждут пока он проснется. Баюю-бааааааай", - написали на странице.

Видео: Пьяный водитель в центре Киева (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи отметили, что у автомобиля российские номера. Также украинцы иронизируют, что водитель просто праздновал яблочный Спас.

  • Там рядом пожарная часть. Пусть приедут и разобьют стекло мос*алю.
  • Пускай еще обнимут и поцелуют.
  • Зачем стекло бить?Ведь можно попросить спасателей аккуратно срезать крышу!
  • То ж він з Кирилом святкував Медового Спаса. Ви що не бачите посв'ячений букет на сидінні?
  • А номера-то, номера.

В Киеве остановили мертвецки пьяного водителя с российскими номерами: он даже не проснулся

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

В Киеве остановили мертвецки пьяного водителя с российскими номерами: он даже не проснулсяФото: Салон автомобиля пьяного водителя (kievinform.com)

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