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Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)

STYLERЖиття    21.08.2019 - 15:44
Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)
У Києві екскаватор впав на житловий будинок (Колаж РБК-Україна)

Інцидент стався у самому центрі столиці

У центрі Києва, на вулиці Круглоуніверситетській, 7, сталася незвичайна подія. На житловий будинок впав будівельний екскаватор. Подробиці події розповіли у прес-службі Печерської районної державної адміністрації.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 20 серпня. Величезний екскаватор з будівельного майданчика Linden впав на житловий будинок. Як відзначають в Печерській РДА, постраждалих в результаті події немає.

Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На Круглоуніверситетську прибула поліція і співробітники КП "Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Печерського району". Будинку були нанесені ушкодження і як повідомили в РДА, всі збитки будуть відшкодовані після складання акта.

Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

"Ушкодження, які були нанесені будинку комунальної форми власності, будуть відшкодовані після складання відповідних актів фахівцями комунальних підприємств", - сказано в повідомленні.

Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На даний момент встановлюються причини падіння екскаватора, а також проводиться пошук відповідальних за інцидент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у центрі Києва чоловік дивом уникнув смерті. У мережі з'явилося відео, де видно, що на чоловіка летить падаюче дерево.

А також ми розповідали про те, що у Києві поліція зупинила абсолютно п'яного водія на автомобілі з російськими номерами.

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