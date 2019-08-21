Біля Офіса президента на житловий будинок впав екскаватор (фото)

У Києві екскаватор впав на житловий будинок (Колаж РБК-Україна)

Інцидент стався у самому центрі столиці

У центрі Києва, на вулиці Круглоуніверситетській, 7, сталася незвичайна подія. На житловий будинок впав будівельний екскаватор. Подробиці події розповіли у прес-службі Печерської районної державної адміністрації.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 20 серпня. Величезний екскаватор з будівельного майданчика Linden впав на житловий будинок. Як відзначають в Печерській РДА, постраждалих в результаті події немає.

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На Круглоуніверситетську прибула поліція і співробітники КП "Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Печерського району". Будинку були нанесені ушкодження і як повідомили в РДА, всі збитки будуть відшкодовані після складання акта.

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

"Ушкодження, які були нанесені будинку комунальної форми власності, будуть відшкодовані після складання відповідних актів фахівцями комунальних підприємств", - сказано в повідомленні.

В центрі Києва екскаватор впав на житловий будинок (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На даний момент встановлюються причини падіння екскаватора, а також проводиться пошук відповідальних за інцидент.

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