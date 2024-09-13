Воздвиження Хреста Господнього: що заборонено робити та чому не слід гуляти на природі

Вже завтра, 14 вересня, настає велике церковне свято - Воздвиження Хреста Господнього. І цього дня вірянам слід утриматися від певних справ, які можуть здаватися звичайними та незначними.
Що заборонено робити на Воздвиження та як помолитися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Цього дня утримайтеся від скандалів та з'ясування стосунків. Не варто ображати людей та починати нові справи. Усі непорозуміння та сварки слід вирішувати. Поділіться з людьми, які поруч з вами, миролюбством, теплом та душевним спокоєм.
Утримайтеся від лайки та дотримуйтеся посту, аби на столі не було їжі тваринного походження.
Проведіть час з близькими, не слід планувати на це свято подорожі та важливі зустрічі, які пов'язано з роботою.
Окрім цього, на Воздвиження Хреста Господнього не варто гуляти та проводити багато часу на природі - в лісі, парках та біля водоймищ. Вважається, що 14 вересня змії починають готуватися до зимової сплячки та можуть бути дуже агресивними.
Головні традиції Воздвиження Хреста Господнього (ілюстративне фото: РБК-Україна)
"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас.
Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.
Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.
Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі Великодаровитий Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх.
Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь!".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які молитви на кожен день врятують від невдач та нещастя.
Окрім цього, нещодавно було названо головні забобони про кладовище.
Під час створення матеріалу було використано матеріали: сайт ПЦУ, Вікіпедія.