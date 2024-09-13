Воздвиження Хреста Господнього: що заборонено робити та чому не слід гуляти на природі

Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього - головні заборони

Цього дня утримайтеся від скандалів та з'ясування стосунків. Не варто ображати людей та починати нові справи. Усі непорозуміння та сварки слід вирішувати. Поділіться з людьми, які поруч з вами, миролюбством, теплом та душевним спокоєм.

Утримайтеся від лайки та дотримуйтеся посту, аби на столі не було їжі тваринного походження.

Проведіть час з близькими, не слід планувати на це свято подорожі та важливі зустрічі, які пов'язано з роботою.

Окрім цього, на Воздвиження Хреста Господнього не варто гуляти та проводити багато часу на природі - в лісі, парках та біля водоймищ. Вважається, що 14 вересня змії починають готуватися до зимової сплячки та можуть бути дуже агресивними.

Головні традиції Воздвиження Хреста Господнього (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Як молитися про захист України

"Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас.

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі Великодаровитий Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх.

Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь!".