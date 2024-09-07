Квіти ростуть лише на могилах добрих людей? Забобони про кладовище

Кладовища завжди оточували численні забобони, які з давніх часів передавалися з покоління в покоління. Більшість із них стосуються віри у духів і способів захисту живих від впливу смерті.

Квіти ростуть лише на могилах добрих людей

Існує давнє повір’я: якщо людина вела праведне життя, на її могилі виростають квіти, що символізує її душевну чистоту та шлях до Небес. Натомість могила, заросла бур'янами, може вказувати на грішне життя покійного.

Корені цього забобону губляться у віках, проте квіти завжди вважалися символом краси, чистоти й духовності, тоді як бур’яни асоціювалися з занепадом, скорботою та негараздами.

Ховати мертвих треба головою на захід

На багатьох цвинтарях покійних ховають головою на захід, а ногами на схід. Це має символічне значення: схід сонця уособлює відродження та нове життя, тоді як захід символізує смерть. Християни вірять, що Страшний Суд почнеться зі сходу, тому покійних кладуть так, щоб вони "дивилися" на схід, наче чекають на відродження під час судного дня.

Нести труну можна лише в рукавичках

Є старий забобон, що носії труни повинні одягати рукавички, щоб дух померлого не зміг увійти в їхнє тіло через контакт. Це повір'я з'явилося в епоху вікторіанства, коли люди дотримувалися моди та традицій. Хоча точне походження невідоме, це ще один приклад страху перед духами, який існував між живими та мертвими.

Треба закрити всі дзеркала у будинку померлого

Після смерті людини заведено закривати дзеркала у будинку. Це роблять з кількох причин: щоб зменшити увагу на себе і зосередитися на покійному, а також щоб показати, що родина віддаляється від суспільства під час жалоби.

Є ще одне пояснення, чому потрібно закривати дзеркала, коли в домі є покійник. Люди вірять, що дзеркало може "забрати" душу померлого, і це заважатиме їй спокійно перейти в інший світ. Тому, закриваючи дзеркала, ви допомагаєте душі покійного завершити свій шлях.

Доторкніться ґудзика, якщо бачите катафалк

Існує багато забобонів, пов'язаних із катафалками, оскільки цей транспорт тісно асоціюється зі смертю та похоронами. Одне з найбільш незвичайних народних повір'їв каже, що, побачивши катафалк, потрібно торкнутися ґудзика на своєму одязі.

Це роблять, щоб катафалк не "забрав" вас наступним. Вважається, що дотик до ґудзика допомагає залишитися "пов'язаним" із життям і захищає від смерті.

Не можна ховати покійного в речах живої людини

Існує забобон, що одяг для поховання не можна брати у живої людини. Люди вірять, що коли цей одяг почне тліти в могилі, власник речей може захворіти та навіть померти. Вважається, що разом з одягом передається частина енергії живого, яка поступово зникає, забираючи його здоров’я і силу.