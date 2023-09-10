Церковне свято 10 вересня: що категорично не можна робити і найсильніша молитва дня

Історія свята

Святі Минодора, Митродора і Німфодора - рідні сестри-християнки з Віфінії, які жили на початку VI ст. в пустелі й багато молилися Богу. Одного дня правитель Фронтон наказав схопити сестер і привести до нього. Він вимагав, аби дівчата зреклися віри, але ті не погодились цього зробити, тому були покарані. Усіх трьох сестер закатували.

Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни забрали тіла святих і поховали з почестю.

У народі цей день називали "горобиновим". Люди на це свято ходили в ліс збирати горобину, щоб прикрасити нею оселю. Предки вірили, що це принесе щастя.

Прикмети дня

якщо гілкою горобини "намалювати" навколо себе коло, то це позбавить від поганих снів

якщо поставити горобину на столі, то вона принесе щастя в будинок

якщо горобина вродила багато - осінь буде сирою, а зима - суворою

якщо гуси летять високо - осінь буде тривалою

йде дощ - чекайте теплих днів у вересні

Що не можна робити

пришивати гудзики

виносити сміття

вирушати в далеку дорогу

будь-що кардинально міняти у житті

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Головна молитва дня

"Господи всемогутній і Всемилостивий, допоможи, спаси і збережи всіх, хто просять твоєї допомоги і здоров'я. Зціли і дай сил і мудрості прийняти волю Твою. Настав на шлях твоєї любові, щоб прожити всі дні до зустрічі з тобою у доброті і допомозі ближнім". Амінь.