Церковный праздник 10 сентября: что категорически нельзя делать и самая сильная молитва дня

История праздника

Святые Минодора, Митродора и Нимфодора - родные сестры-христианки из Вифинии, которые жили в начале VI в. в пустыне и много молились Богу. Однажды правитель Фронтон отдал приказ схватить сестер и привести к нему. Он требовал, чтобы девушки отреклись от веры, но те не согласились этого сделать, поэтому были наказаны. Всех троих сестер замучили.

Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь погасил огонь, а молния обожгла Фронтона и его слуг. Христиане забрали тела святых и похоронили с почестью.

В народе этот день называли "рябиновым". Люди на этот праздник ходили в лес собирать рябину, чтобы украсить ею дом. Предки верили, что это принесет счастье.

Приметы дня

если веткой рябины "нарисовать" вокруг себя круг, то это избавит от плохих снов

если поставить рябину на столе, то она принесет счастье в дом

если рябина уродила много - осень будет сырой, а зима - суровой

если гуси летят высоко - осень будет продолжительной

идет дождь - ждите теплых дней в сентябре

Что нельзя делать

пришивать пуговицы

выносить мусор

отправляться в дальний путь

кардинально менять что-то в жизни

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Главная молитва дня

"Господи всемогущий и Всемилостивый, помоги, спаси и сохрани всех просящих твоей помощи и здоровья. Исцели и дай сил и мудрости принять волю Твою. Наступи на путь твоей любви, чтобы прожить все дни до встречи с тобой в доброте и помощи ближним". Аминь.