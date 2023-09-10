RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 10 сентября: что категорически нельзя делать и самая сильная молитва дня

Какой церковный праздник 10 сентября (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

10 сентября по новому календарю православные верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Святые Минодора, Митродора и Нимфодора - родные сестры-христианки из Вифинии, которые жили в начале VI в. в пустыне и много молились Богу. Однажды правитель Фронтон отдал приказ схватить сестер и привести к нему. Он требовал, чтобы девушки отреклись от веры, но те не согласились этого сделать, поэтому были наказаны. Всех троих сестер замучили.

Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь погасил огонь, а молния обожгла Фронтона и его слуг. Христиане забрали тела святых и похоронили с почестью.

В народе этот день называли "рябиновым". Люди на этот праздник ходили в лес собирать рябину, чтобы украсить ею дом. Предки верили, что это принесет счастье.

Приметы дня

  • если веткой рябины "нарисовать" вокруг себя круг, то это избавит от плохих снов
  • если поставить рябину на столе, то она принесет счастье в дом
  • если рябина уродила много - осень будет сырой, а зима - суровой
  • если гуси летят высоко - осень будет продолжительной
  • идет дождь - ждите теплых дней в сентябре

Что нельзя делать

  • пришивать пуговицы
  • выносить мусор
  • отправляться в дальний путь
  • кардинально менять что-то в жизни

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Главная молитва дня

"Господи всемогущий и Всемилостивый, помоги, спаси и сохрани всех просящих твоей помощи и здоровья. Исцели и дай сил и мудрости принять волю Твою. Наступи на путь твоей любви, чтобы прожить все дни до встречи с тобой в доброте и помощи ближним". Аминь.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине