Вихідні, робочі та свята у вересні 2023: з'явився актуальний календар
У вересні 2023 року в Україні буде багато цікавих і важливих свят, серед яких: День знань, День вихователя, а також великі Дванадесяті церковні свята.
Скільки вихідних і робочих днів буде у вересня, які свята відзначимо - в матеріалі Styler далі.
Скільки буде вихідних і робочих днів
У вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 - робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються.
Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня.
Усі свята вересня 2023
- 1 вересня - День знань
- 2 вересня - День нотаріату
- 3 вересня - День підприємця
- 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту
- 10 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста; Усесвітній день запобігання самогубствам
- 13 вересня - День програміста
- 15 вересня - Міжнародний день демократії
- 16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора
- 17 вересня - День працівника лісу; День рятувальника
- 20 вересня - День HR-менеджера
- 21 вересня - Міжнародний день миру
- 22 вересня - День партизанської слави
- 24 вересня - День машинобудівника
- 27 вересня - День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників
- 30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек
Які важливі церковні свята відзначимо
Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати:
- Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (раніше 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (раніше 27 вересня)
Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".
Раніше ми писали про всі церковні дати серпня 2023.