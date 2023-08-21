Вихідні, робочі та свята у вересні 2023: з'явився актуальний календар

У вересні 2023 року в Україні буде багато цікавих і важливих свят, серед яких: День знань, День вихователя, а також великі Дванадесяті церковні свята.

Скільки вихідних і робочих днів буде у вересня, які свята відзначимо - в матеріалі Styler далі.

Скільки буде вихідних і робочих днів

У вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 - робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються.

Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня.

Усі свята вересня 2023

1 вересня - День знань

2 вересня - День нотаріату

3 вересня - День підприємця

8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту

10 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста; Усесвітній день запобігання самогубствам

13 вересня - День програміста

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора

17 вересня - День працівника лісу; День рятувальника

20 вересня - День HR-менеджера

21 вересня - Міжнародний день миру

22 вересня - День партизанської слави

24 вересня - День машинобудівника

27 вересня - День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників

30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек

Які важливі церковні свята відзначимо

Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати:

Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (раніше 21 вересня)

Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (раніше 27 вересня)

Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".