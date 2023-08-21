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Вихідні, робочі та свята у вересні 2023: з'явився актуальний календар

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Понеділок 21 серпня 2023 07:01
Вихідні, робочі та свята у вересні 2023: з'явився актуальний календар Скільки свят буде у вересні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У вересні 2023 року в Україні буде багато цікавих і важливих свят, серед яких: День знань, День вихователя, а також великі Дванадесяті церковні свята.

Скільки вихідних і робочих днів буде у вересня, які свята відзначимо - в матеріалі Styler далі.

Скільки буде вихідних і робочих днів

У вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 - робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються.

Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня.

Усі свята вересня 2023

  • 1 вересня - День знань
  • 2 вересня - День нотаріату
  • 3 вересня - День підприємця
  • 8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня - Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту
  • 10 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста; Усесвітній день запобігання самогубствам
  • 13 вересня - День програміста
  • 15 вересня - Міжнародний день демократії
  • 16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора
  • 17 вересня - День працівника лісу; День рятувальника
  • 20 вересня - День HR-менеджера
  • 21 вересня - Міжнародний день миру
  • 22 вересня - День партизанської слави
  • 24 вересня - День машинобудівника
  • 27 вересня - День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників
  • 30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек

Які важливі церковні свята відзначимо

Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати:

  • Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (раніше 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (раніше 27 вересня)

Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".

Раніше ми писали про всі церковні дати серпня 2023.

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