Воздвиження Хреста Господнього: головні традиції і заборони цього дня

14 вересня відзначають Воздвиження Хреста Господнього - одне з дванадцяти найбільше свят, яке вирізняється урочистістю. Цього дня дотримуються заборон та шанують старовинні традиції.
Про найголовніші заборони та традиції Воздвиження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
Воздвиження Хреста Господнього триває сім днів та має один день передсвята. Свою назву свято отримало на честь віднайдення Хреста Господнього.
За церковними переказами, це трапилося у 326 році, коли імператор Костянтин великий вирішив разом з царицею Єленою в похід на Святу Землю. Костянтин прагнув віднайти втрачену святиню, яка була зруйнована і засипана після захоплення Єрусалиму у 70 році.
Розкопки проводили неподалік Голгофи, де й віднайшли три хрести, дошку і цвяхи. Віднайти істинний Хрест допоміг Патріарх Макарій, підвівши до хрестів смертельна хвору жінку - від доторку до істинного Хреста Господнього жінка зцілилася.
Тоді, на прохання цариці, Макарій, ставши на підвищенні, почав воздвигати (тобто підіймати) Хрест - так його змогли побачити віряни.
Ікона Церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. Копичинці (фото: Вікіпедія)
Відтоді на Воздвиження поклоняються хресту, який виносять на ранній за Всенічним бдінням. Хрест прикрашають квітами і зеленню - це символізує вічне життя, дароване через страждання Ісуса.
На це свято віддавна дотримуються сурового посту, на знак поваги до мук Христа. Тому не вживають страви з молоком, яйцями чи м'ясом.
Пращури вірили, що на Воздвиження хрестом можна вберегти себе від пристріту та нещасть, а також вилікувати недуги. З цієї причини навколо будинків здійснювали хресні ходи, клали хрестика в сараї та навіть малювали хрести на стінах.
Цілющі властивості приписували і капусті, яку зазвичай починали готувати на зиму. Проте заготування осіннього врожаю дійсно символізувало забезпечення великої родини.
На свято Воздвиження категорично не слід:
В народі Воздвиження вважалося днем, коли світ наближається до зими. Тож прикмети цього дня пов'язані з похолоданням:
На Воздвиження, 14 вересня, іменини святкують Микола та Іван.
До речі, раніше ми писали про сильні молитви на кожен день, які захистять від нещастя.
А також розповідали про те, чому темніє хрестик.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.