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Воздвижение Креста Господня: главные традиции и запреты этого дня

14 сентября - Воздвижение Креста Господня (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

14 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня - один из двенадцати наибольших праздников, отличающийся торжественностью. В этот день соблюдают запреты и чтят старинные традиции.

О самых главных запретах и традициях Воздвижения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

История и традиции Воздвижения

Воздвижение Креста Господня длится семь дней и имеет один день предпраздника. Свое название праздник получил в честь нахождения Креста Господня.

По церковным преданиям это случилось в 326 году, когда император Константин великий решил вместе с царицей Еленой в поход на Святую Землю. Константин стремился найти утраченную святыню, разрушенную и засыпанную после захвата Иерусалима в 70 году.

Раскопки проводили неподалеку от Голгофы, где и отыскали три креста, доску и гвозди. Найти истинный Крест помог Патриарх Макарий, подведя к крестам смертельную больную женщину - от прикосновения к истинному Кресту Господнему женщина исцелилась.

Тогда, по просьбе царицы, Макарий, став на возвышении, начал воздвигать (т.е. поднимать) Крест - так его смогли увидеть верующие.

Икона Церкви Воздвижения Честного Креста в г. Копычынци (фото: Википедия)

С тех пор на Воздвижение поклоняются кресту, который выносят на раннее за Всенощным бдением. Крест украшают цветами и зеленью - это символизирует вечную жизнь, дарованную через страдания Иисуса.

На этот праздник издавна соблюдают суровый пост, в знак уважения к мучениям Христа. Поэтому не употребляют блюда с молоком, яйцами или мясом.

Предки верили, что на Воздвижение крестом можно уберечь себя от сглаза и несчастий, а также вылечить недуги. По этой причине вокруг домов совершали крестные ходы, клали крестик в сарае и даже рисовали кресты на стенах.

Целебные свойства приписывали и капусте, которую обычно начинали готовить на зиму. Однако заготавливание осеннего урожая действительно символизировало обеспечение большой семьи.

Что нельзя делать

На праздник Воздвижения категорически не следует:

  • отправляться в поездки, путешествия или командировки - это может иметь непредсказуемые проблемы;
  • начинать новое - начатые в день Воздвижения проекты не смогут принести желаемых результатов;
  • ссориться и ругаться - это нарушает гармонию и препятствует духовному очищению;
  • одалживать денег - это может отрицательно повлиять на благосостояние семьи, вызвав финансовые трудности;
  • гулять в лесу и вблизи водоемов - змеи в этот день могут быть активны и опасны.

Приметы этого дня

В народе Воздвижение считалось днем, когда мир приближается к зиме. Приметы этого дня связаны с похолоданием:

  • внезапное похолодание означает раннее наступление весны;
  • если 14 сентября заморозки утром - зима в этом году будет ранняя;
  • птицы полетели в теплые края - к сильным морозам.

У кого день ангела сегодня

На Воздвижение, 14 сентября, именины празднуют Николай и Иван.

Кстати, раньше мы писали о сильных молитвах на каждый день, которые защитят от несчастья.

А также рассказывали о том, почему темнеет крестик.

При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

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