Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать сегодня

Воздвижение Креста Господня является большим христианским праздником, который относят к особым двунадесятым, и отмечается он 27 сентября.

В этот день отмечается обретение креста, на котором Иисус Христос принял муки ради спасения всех людей - реликвия стала символом великой жертвы и любви. В народе праздник имеет также название Здвиженье или Здвиг. Существует немалое количество обрядов для этой даты, с давних времен сохранились поверья и правила, которые наши предки чтили и боялись нарушать.

В церквях на Воздвижение проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы его видел каждый присутствующий.

Впервые праздник отметили 14 сентября (по старому стилю) 335 года после освящения храма Воскресения Господня в Иерусалиме на Голгофе, где распяли Иисуса (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Еще наши предки наносили этот знак мелом или чесноком в своих домах, на дверях и на мебели - верили, что кресты отпугивают нечисть, которая активизируется к празднику и охотится за душами людей, подвергая их соблазнам и строя всевозможные козни.

Также вокруг домов совершались крестные ходы, чтобы уберечь свое жилье от сглаза и других несчастий.

Крест, на котором распяли Иисуса, идентифицировали после чудес исцеления больной женщины и воскрешения мужчины при прикосновении к дереву - отсюда и название праздника Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Один из главных запретов - не ходить в лес 27 сентября - как раз и относится к угрозе попасть в лапы к злым духам и сильно заболеть. В народе верили, что лукавый может показаться или в образе змеи, или Лешего. Нужно сказать, что опасения встретиться с гадами у предков были вполне обоснованными, так как в эту пору змеи спешили заползти в норы для зимней спячки, и соответственно очень агрессивно вели себя: если кто-либо встанет у них на пути - кусали без лишних разговоров.

Но вот с другой живностью на праздник часто носились как с писаной торбой - речь идет о котах, которые по поверьям могли принести в дом достаток и отвадить всякие хвори. Часто селяне "одалживали" мурлык у соседей на время и заносили к себе домой, где угощали молоком. Хвостатые же, как считалось, могли выгнать из всех углов и щелей нечистого.

На Воздвижение верили, что кот в доме мог притянуть удачу и отогнать болезни, взять на себя "функции" Домового (Иллюстративное фото: из открытых источников)

Интересно, что и сегодня на Воздвижение устраивать уборку в доме не считается грехом и даже приветствуется (в отличие от другой работы). Помещения тчательно очищают от скопившейся пыли и грязи, которые, как известно, тихо, но упорно способны подтачивать наш организм.

Хозяйки в этот день подавали на стол блюда без мяса, яиц и молока из-за поста в праздник. Старались, чтобы каждый на Воздвидение поел капусту - этому овощу приписывали 27 сентября особые целебные качества... и не только.

Дело в том, что девушки и парни на праздник устраивали "капустники"-вечеринки (капустенские вечера). Молодежь одевалась в яркие одежны и проводила вечера в веселых больших компаниях. Так как гадать с Воздвижения и до Покровы не считалось грехом, девушки получали "зеленый свет" и при помощи пирожков с капустой могли приворожить своего любимого.

Был еще один способ осуществить желаемое. 27 сентября считали последним днем "бабьего лета", и если увидеть улетающих в теплые края птиц, нужно было подумать о заветном, и тогда мечта вскоре должна осуществиться.

На Воздвижение заканчивается "бабье лето", и последние птицы улетают в теплые края (Фото: pixabay.com/AdinaVoicu)

Главные приметы и поверья на праздник Воздвижение Креста Господня:

На Воздвижение любые начинания важных дел обречены на провал ;

; В праздничный день ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться ;

; Тот, кто подаст милостыню на Воздвижение, вскоре приумножит свой достаток;

На Воздвижение можно предугадать погоду на остальные осенние месяцы: теплые и сухие октябрь и ноябрь могли принести на своих крыльях журавли - но только если 27 сентября высоко в небе летают;

Также в этот день в народе предсказывали погоду летом: если дует западный ветер, значит сезон будет холодный, а если северный, то ждали жаркие летние месяцы.

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