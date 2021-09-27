Воздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожелания

Поздравления в прозе

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Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.

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В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.

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Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.

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Поздравления в стихах

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Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Пусть Божий Крест по жизни помогает,

От бед и от несчастий нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

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С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет Божья благодать

Всегда – и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!



И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

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С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

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И вот Воздвиженье сегодня

Животворящего Креста…

Пусть будет Господу угодна

Молитвы нашей простота,

Пускай раскаянья и счастья

У нас покатится слеза,

А сила тайная Причастья

Откроет путь на небеса.

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Поздравления в открытках