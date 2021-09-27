Воздвиження 2021: кращі привітання, листівки та побажання

Привітання в прозі

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Настало велике свято - Воздвиження Хреста Господнього. Це свято світла, добра і святої віри. Нехай в цей день і в інший час не покидає вас благодать Господня в сім'ї і здоров'ї, нехай висвітлює вас милосердя душі і доброта сердець, благополуччя і радість, щастя і мир.

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У свято Воздвиження всім серцем бажаю жити в благодаті, світі, вірної любові і Доброї Надії. Нехай у ваш будинок приходять тільки хороші люди, радісні звістки і щасливі дні.

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Вітаю вас з великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Нехай і в цей, і в усі інші дні стане чистою душа і світлими помисли, Нехай серце зрадіє, а в життя прийде щастя, благодать і надія, нехай буде міцним здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, любові і миру.

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Поздоровлення у віршах

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З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь вам освітлює шлях.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

А всі випробування будуть по зубах.

Нехай в душі завжди горить Надія,

Нехай Віра вас оберігає й окриляє.

Хай здійснюють усі ваші мрії

А любов близьких сил вам додає!

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Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворящий шануйте!

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У всі сторони світу

Звернена Святиня -

Животворящий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

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У світле, тихе свято

Воздвиження Хреста Господнього,

Всім хочемо нагадати ми зараз:

Переміг Бог сміливо пекло,

На хресті Ісус нас урятував.

Нехай же життя тече спокійно,

Під покровом чесного хреста,

Щоб радість і любов лилися рікою,

В добрі і чисті серця.

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Поздоровлення в листівках