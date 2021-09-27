Воздвиження 2021: кращі привітання, листівки та побажання

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього - одне з найбільших православних свят. Воно відноситься до числа двунадесятих свят і традиційно відзначається 27 вересня.
Кращі привітання, листівки та побажання ви можете подивитися в нашому матеріалі нижче.
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Настало велике свято - Воздвиження Хреста Господнього. Це свято світла, добра і святої віри. Нехай в цей день і в інший час не покидає вас благодать Господня в сім'ї і здоров'ї, нехай висвітлює вас милосердя душі і доброта сердець, благополуччя і радість, щастя і мир.
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У свято Воздвиження всім серцем бажаю жити в благодаті, світі, вірної любові і Доброї Надії. Нехай у ваш будинок приходять тільки хороші люди, радісні звістки і щасливі дні.
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Вітаю вас з великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Нехай і в цей, і в усі інші дні стане чистою душа і світлими помисли, Нехай серце зрадіє, а в життя прийде щастя, благодать і надія, нехай буде міцним здоров'я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, любові і миру.
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З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь вам освітлює шлях.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
А всі випробування будуть по зубах.
Нехай в душі завжди горить Надія,
Нехай Віра вас оберігає й окриляє.
Хай здійснюють усі ваші мрії
А любов близьких сил вам додає!
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Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворящий шануйте!
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У всі сторони світу
Звернена Святиня -
Животворящий Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
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У світле, тихе свято
Воздвиження Хреста Господнього,
Всім хочемо нагадати ми зараз:
Переміг Бог сміливо пекло,
На хресті Ісус нас урятував.
Нехай же життя тече спокійно,
Під покровом чесного хреста,
Щоб радість і любов лилися рікою,
В добрі і чисті серця.
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Нагадаємо, ці молитви потрібно прочитати на Воздвиження 2021 для позбавлення від хвороб і бід.
Ми також писали про церковний календар на жовтень 2021 року.