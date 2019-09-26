Воздвижение 2019: дата и традиции одного из самых больших праздников

Воздвижение Креста Господня православные отмечают 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Этот большой церковный праздник, который относится к особым двунадесятым, имеет один день передпразнования и еще семь - послепразднования. Таким образом уже сегодня, 26 сентября, верующие вспоминают великую Христову жертву ради спасения всех людей. Существуют традиции и поверья в этот день, а также несколько строгих запретов, нарушение которых считается большим грехом.

Полное название праздника - Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, а в народе его называют Здвиженье или Здвиг.

История праздника Воздвижение Креста Господня

Впервые праздник стали отмечать в IV веке после освящения храма Воскресения Господня, воздвигнутого святым Константином Великим на Голгофе в Иерусалиме. 14 сентября (старый стиль) 335 года состоялось торжественное воздвижение найденного Креста Господня, на котором распяли Иисуса Христа.

Воздвижение Креста Господня празднуют 27 сентября (Фото: globus.aquaviva.ru)

Крест обнаружила мать императора Константина Великого Хелена, когда приехала в Палестину. При раскопках нашли пещеру Гроба Господня, а возле нее - три креста. Возле одного из них, согласно легендам, исцелилась от болезней одна женщина, а умерший мужчина воскрес после прикосновения к кресту. После этого и был определен тот самый Крест, на котором распяли Спасителя.

В VII веке персидский царь Хосров II разбил греческое войско и разграбил Иерусалим, а Крест Иисуса Христа увез в Персию. Там святыня находилась 14 лет - Крест вернул назад император Ираклий I. Как гласят предания, перед воротами в город около Голгофы ему явился Ангел и преградил путь, и зайти в Иерусалим удалось только сняв с себя венец и надев простую одежду.

В Православной церкви Украины отметили, что в дни Воздвижения Креста Господня соединились два события: распятие Иисуса Христа и его воскресение. Это - свидетельство того, что после земных страданий в борьбе против зла и греха приходит очищение, прощение, слава воскресения и величие Божьей милости.

В церквях и храмах священники во время богослужений на Воздвижение поднимают крест высоко над собой, чтобы все прихожане его видели.

Приметы и запреты в праздник Воздвижение Креста Господня

Наши предки считали, что накануне этого праздника нечистая сила пытается навредить людям как можно больше. От зла и беды защищались молитвами и оберегами. Также придерживались ряда важных правил, чтобы уберечься от злых духов и их происков.

Воздвижение Креста Господня является важным христианским двунадесятым праздником (Фото: pixabay.com)

Верили, что в этот день нельзя заходить в лес, где беспечных нарушителей мог поджидать леший.

Также в народе бытовала традиция оставлять дома нетронутым какое-нибуть блюдо - с помощью этого угощения задабривали домового, чтобы он приглядывал за очагом, помогал по хозяйству и берег жилье. Кроме того, его просили отгонять беды и зло от маленьких детей в семье.

К слову, иметь кота в доме в этот праздник считалось хорошей приметой и сулило достаток всем домочадцам - таким образом животные перенимали на себя некоторые "функции" домового.

В то же время считалось дурным предзнаменованием увидеть змею 27 сентября на праздник - гад олицетворял нечисть и встреча сулила большую беду.

На Воздвижение нельзя нарушать пост, и хозяйки накрывали стол "скромными" блюдами без мясного.

Предки верили, что дурные мысли в этот день могут принести хвори и отогнать удачу - запрещалось спорить и ругаться на праздник.

Также на Воздвижение считали грехом отказать нуждающимся в помощи, было принято давать милостыню и угощать нищих едой. Верили, что доброта обязательно вернется к вам с утроенной щедростью.

Ранее мы писали о том, сколько всего выходных дней будет у украинцев в октябре 2019 года.