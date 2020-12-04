У ВООЗ розповіли, чи потрібна маска при заняттях спортом

Чи потрібна маска при заняттях спортом (фото: freepic.com)

У Всесвітній організації охорони здоров'я змінили свою думку щодо того, чи потрібна маска при заняттях спортом під час пандемії COVID-19. Зараз організація не радить одягати захисні засоби під час заняття спортом. Також не потрібно носити респіратори з клапанами, через те, що клапан видиху може пропускати повітря.

Про це інформує прес-служба організації на своїй сторінці в Facebook.

"ВООЗ не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом, адже маска може заважати комфортному диханню. При цьому слід дотримуватися дистанцію не менше 1,5 метра і добре провітрювати приміщення. Особливу увагу слід приділяти дезінфекції поверхонь, яких часто стосуються", - сказано у повідомленні ВООЗ.

Також на сторінці організації зазначили, що одне носіння маски не може захистити від вірусу. Важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати і кашляти в лікоть або одноразову хустку, добре провітрювати приміщення.

Також важливо ретельно мити руки до і після використання маски, а також правильно її одягати, носити, знімати і прати (стосується багаторазових масок).

Як ми повідомляли раніше, ВООЗ оцінила перспективи вакцин проти COVID-19 як феноменальні.

Також ми розповідали, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації використання масок в медичних закладах і в громадських місцях під час пандемії COVID-19.