Из-за войны земли Украины могут заселить инвазионные и ядовитые растения: прогноз эколога

Ученый отмечает, что любое уничтожение украинских видов растений приводит к увеличению численности чужеродных.

"Поэтому соответственно если во время войны наши виды выгорают или погибают от взрывов, конечно, это будет приводить к распространению чужеродных, они просто более агрессивно первыми займут пространство", - обращает внимание он.

Эколог, руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" уточняет, что это такие виды растений, как:

амброзия,

борщевик Сосновского,

акация белая,

робиния.

Такие растения обычно растут возле дорог, шоссе и трас, в местах с загрязненной выхлопами землей и воздухом, что является непригодным для местных растений.

Ученый добавляет, что эта "чужая" флора впоследствии поселится и в воронках, образовавшихся от взрывов, ведь для других растений почва там будет непригодным.

Это еще больше ускорит захват территории Украины вредными инвазионными растениями.

"В результате, да, действительно можно говорить, что у нас продолжается вымирание видов, и что война этот процесс ускоряет", - резюмирует Василюк.

Напомним, что борщевик Сосновского является ядовитым сорняком, прикосновение к листьям или стеблю которого вызывает ожоги различной степени тяжести, а порой могут даже привести к смерти.

Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.