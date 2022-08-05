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Из-за войны земли Украины могут заселить инвазионные и ядовитые растения: прогноз эколога

Фото: в Украине может стать больше опасных ядовитых растений (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Боевые действия с обстрелами и бомбежками оказывают влияние на природу, и в Украине последствия российской войны могут сказаться на увеличении нетипичных для нашей окружающей среды видов растений, инвазионных, причем некоторые из них - опасны для человека.

Об этом рассказал эколог из Института зоологии НАН Украины Алексей Василюк в интервью изданию "Рубрика".

Ученый отмечает, что любое уничтожение украинских видов растений приводит к увеличению численности чужеродных.

"Поэтому соответственно если во время войны наши виды выгорают или погибают от взрывов, конечно, это будет приводить к распространению чужеродных, они просто более агрессивно первыми займут пространство", - обращает внимание он.

Эколог, руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" уточняет, что это такие виды растений, как:

  • амброзия,
  • борщевик Сосновского,
  • акация белая,
  • робиния.

Такие растения обычно растут возле дорог, шоссе и трас, в местах с загрязненной выхлопами землей и воздухом, что является непригодным для местных растений.

Ученый добавляет, что эта "чужая" флора впоследствии поселится и в воронках, образовавшихся от взрывов, ведь для других растений почва там будет непригодным.

Это еще больше ускорит захват территории Украины вредными инвазионными растениями.

"В результате, да, действительно можно говорить, что у нас продолжается вымирание видов, и что война этот процесс ускоряет", - резюмирует Василюк.

Напомним, что борщевик Сосновского является ядовитым сорняком, прикосновение к листьям или стеблю которого вызывает ожоги различной степени тяжести, а порой могут даже привести к смерти.

Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.

Читайте также, какие симптомы ожога от борщевика Сосновского и как их лечить.

А также перед этим мы писали, для кого это ядовитое растение наиболее опасно.

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