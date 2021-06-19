В Украине цветет ядовитое смертоносное растение: как оно выглядит и как уберечься
В Украине растет ядовитое многолетнее растение борщевик Сосновского, период цветения у которого приходится на лето, а распространен сорняк почти по всей территории страны. Опасность его серьезная - в некоторых случаях контакт с растением может стать фатальным.
Какие симптомы при ожогах борщевиком, как распознать растение и какие меры профилактики, рассказала врач детской клиники в Житомире Надежда Жухалова в своем Facebook.
Как выглядит и где растет борщевик
Борщевик Сосновского можно встретить на лугах, по берегам рек, вдоль дорог, в лесополосах.
Растение имеет характерный признак: зонтичные соцветия мелких белых цветочков.
Оно довольно высокое (до 1,5 метров), имеет перистые широкополые листья, стебель толстый, а по объему растение может занимать около 1 квадратного метра.
"Аллергия на борщевик - довольно распространенное явление. Растение выделяет множество эфирных масел, обладает резким характерным запахом, который можно почувствовать за несколько метров. Реакция может возникнуть как при контакте, так и путем попадания аллергена в дыхательные пути", - рассказала медик.
Как растение может навредить человеку
Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.
Отметим, что сам по себе сок этой травы не раздражает кожу, и можно без последствий получить значительную дозу яда. Однако если пару дней после контакта подвергаться воздействию солнечных лучей, то развивается ожог.
Степень этого ожога зависит от количества попавшего на кожу сока, а также интенсивности и продолжительности воздействия солнечных лучей.
Наиболее опасен борщевик в период цветения, который длится практически все лето.
Симптомы при ожогах
В зависимости от степени воздействия яда на кожу, при ожоге могут появиться:
- легкое покраснение;
- пузыри;
- глубокие язвы.
- В пораженных участках кожи чувствуется зуд и жжение.
- Из общих симптомов наблюдаются вялость, озноб, головокружение, головная боль. Иногда повышается температура тела.
Для кого борщевик наиболее опасен
Сильнее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами и светлой кожей. Часто от ожогов страдают дети.
При легкой степени поражения на коже остается пигментное пятно. Если сок вызвал сильное воспаление, волдыри и пузыри, то на их месте позже образуются медленно заживающие язвы.
При ожоге более 80% поверхности тела возможен смертельный исход.
Что делать при ожоге борщевиком
- Нужно поскорее смыть с кожи сок растения, используя мыльные растворы или пищевую соду. Так, обычной водой удалить эфирные масла растения трудно.
- Можно также потом смазать пораженный участок кожи любым питательным кремом.
- При легких ожогах можно провести лечение в домашних условиях.
Когда нужно обращаться к врачу
- при аллергических реакциях, когда возникает отек кожи, носоглотки, бронхоспазм и прочее;
- при ожогах более 10% тела;
- при сильных ожогах с волдырями;
- при ожогах глаз, слизистых оболочек полости рта и носа,
- если обжегся маленький ребенок;
- при сильной общей реакции: повышение температуры, рвота.
Растение борщевик Сосновского ядовитое и опасное (фото: facebook.com/nadia.joga)
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