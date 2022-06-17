Особенно опасен детям: украинцев предупредили об ядовитом растении

Гигантский борщевик (борщевик Сосновского) - ядовитое повсеместно распространенное растение с белыми цветами, без резкого запаха. Поначалу сок не вызывает никаких неприятных ощущений на коже, но вскоре вызывает сильнейший ожог.

Какие симптомы ожога от этого ядовитого растения, и как их лечить, рассказала педиатр Дарья Власенко.

Чем опасен борщевик

В соке борщевика содержатся вещества, которые активируются светом (естественным или искусственным ультрафиолетовым излучением) - фуранокумарины.

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Контакт с гигантским соком борщевика в сочетании с воздействием света вызывает боль и поражения кожи, похожие на ожоги. Врач объяснила, что весь подвох в том, что поражения серьезные, а возникают не сразу.

Кому опасен борщевик

Это растение особо опасно детям и людям с чувствительной кожей.

Симптомы ожогов

Поражения кожи могут появиться и через 48 часов после контакта с соком борщевика.

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Поражения характеризуются:

Начинается все с зуда.

Покраснение и отечность кожи.

Пузыри.

Поверхностные или более серьезные ожоги.

Боль.

⠀Уязвимы такие части тела:

Тыльная сторона рук.

Кисти.

Ноги.

Глаза.

Лицо.

Когда нужно срочно к врачу?

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Ребенок проконтактировал с борщевиком.

Сок растения попал в глаза(опасность слепоты).

У пострадавшего есть температура.

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К серьезным поражениям относятся

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Кожа становится красной и опухшей на более чем 1/3 тела, с язвами.

Есть большие пузыри (по крайней мере, 2,5 см или больше, чем четверть монеты).

Не вскрывайте пузыри старайтесь уберечь их от трения одеждой.

Поражения появляются на нескольких частях тела.

Повреждения содержат гной (непрозрачная, желтая жидкость).

Как помочь при ожогах?