Особенно опасен детям: украинцев предупредили об ядовитом растении
Гигантский борщевик (борщевик Сосновского) - ядовитое повсеместно распространенное растение с белыми цветами, без резкого запаха. Поначалу сок не вызывает никаких неприятных ощущений на коже, но вскоре вызывает сильнейший ожог.
Какие симптомы ожога от этого ядовитого растения, и как их лечить, рассказала педиатр Дарья Власенко.
Чем опасен борщевик
В соке борщевика содержатся вещества, которые активируются светом (естественным или искусственным ультрафиолетовым излучением) - фуранокумарины.
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Контакт с гигантским соком борщевика в сочетании с воздействием света вызывает боль и поражения кожи, похожие на ожоги. Врач объяснила, что весь подвох в том, что поражения серьезные, а возникают не сразу.
Кому опасен борщевик
Это растение особо опасно детям и людям с чувствительной кожей.
Симптомы ожогов
Поражения кожи могут появиться и через 48 часов после контакта с соком борщевика.
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Поражения характеризуются:
- Начинается все с зуда.
- Покраснение и отечность кожи.
- Пузыри.
- Поверхностные или более серьезные ожоги.
- Боль.
⠀Уязвимы такие части тела:
- Тыльная сторона рук.
- Кисти.
- Ноги.
- Глаза.
- Лицо.
Когда нужно срочно к врачу?
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Ребенок проконтактировал с борщевиком.
Сок растения попал в глаза(опасность слепоты).
У пострадавшего есть температура.
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К серьезным поражениям относятся
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- Кожа становится красной и опухшей на более чем 1/3 тела, с язвами.
- Есть большие пузыри (по крайней мере, 2,5 см или больше, чем четверть монеты).
- Не вскрывайте пузыри старайтесь уберечь их от трения одеждой.
- Поражения появляются на нескольких частях тела.
- Повреждения содержат гной (непрозрачная, желтая жидкость).
Как помочь при ожогах?
- Удалите сок как можно быстрее с бумажным полотенцем, не трите. Избегайте распространения сока по поверхности кожи.⠀
- Промойте пораженные участки кожи водой с мылом и вымойте руки.
- Снимите одежду и постирайте ее, чтобы избежать загрязнения других частей вашего тела или предметов вокруг.
- Избегайте воздействия на пораженные участки кожи естественного или искусственного света.
- Если сок попал в глаза - срочно их промойте.
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