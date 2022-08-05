Из-за войны земли Украины могут заселить инвазионные и ядовитые растения: прогноз эколога
Боевые действия с обстрелами и бомбежками оказывают влияние на природу, и в Украине последствия российской войны могут сказаться на увеличении нетипичных для нашей окружающей среды видов растений, инвазионных, причем некоторые из них - опасны для человека.
Об этом рассказал эколог из Института зоологии НАН Украины Алексей Василюк в интервью изданию "Рубрика".
Ученый отмечает, что любое уничтожение украинских видов растений приводит к увеличению численности чужеродных.
"Поэтому соответственно если во время войны наши виды выгорают или погибают от взрывов, конечно, это будет приводить к распространению чужеродных, они просто более агрессивно первыми займут пространство", - обращает внимание он.
Эколог, руководитель общественной организации "Украинская природоохранная группа" уточняет, что это такие виды растений, как:
- амброзия,
- борщевик Сосновского,
- акация белая,
- робиния.
Такие растения обычно растут возле дорог, шоссе и трас, в местах с загрязненной выхлопами землей и воздухом, что является непригодным для местных растений.
Ученый добавляет, что эта "чужая" флора впоследствии поселится и в воронках, образовавшихся от взрывов, ведь для других растений почва там будет непригодным.
Это еще больше ускорит захват территории Украины вредными инвазионными растениями.
"В результате, да, действительно можно говорить, что у нас продолжается вымирание видов, и что война этот процесс ускоряет", - резюмирует Василюк.
Напомним, что борщевик Сосновского является ядовитым сорняком, прикосновение к листьям или стеблю которого вызывает ожоги различной степени тяжести, а порой могут даже привести к смерти.
Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.
Читайте также, какие симптомы ожога от борщевика Сосновского и как их лечить.
А также перед этим мы писали, для кого это ядовитое растение наиболее опасно.