Через війну землі України можуть заселити інвазійні та отруйні рослини: прогноз еколога

Бойові дії з обстрілами та бомбардуваннями впливають на природу, і в Україні наслідки російської війни можуть позначитися на збільшенні нетипових для нашого навколишнього середовища видів рослин, інвазійних, причому деякі з них - небезпечні для людини.

Про це розповів еколог з Інституту зоології НАН України Олексій Василюк в інтерв'ю виданню " Рубрика ".

Науковець зазначає, що будь-яке знищення українських видів рослин призводить до збільшення чисельності чужорідних.

"Тому відповідно якщо під час війни наші види вигорають або гинуть від вибухів, звичайно, це буде призводити до поширення чужорідних, вони просто більш агресивно першими займуть простір", - звертає увагу він.

Еколог, керівник громадської організації "Українська природоохоронна група" уточнює, що це такі види рослин, як:

амброзія,

борщівник Сосновського,

акація біла,

робінія.

Такі рослини зазвичай ростуть біля доріг, шосе і трас, в місцях із забрудненою вихлопами землею і повітрям, що є непридатним для місцевих рослин.

Вчений додає, що ця "чужа" флора згодом оселиться і в воронках, що утворилися від вибухів, адже для інших рослин ґрунт там буде непридатним.

Це ще більше прискорить захоплення території України шкідливими інвазійними рослинами.

"В результаті, так, дійсно можна говорити, що у нас триває вимирання видів, і що війна цей процес пришвидшує", - резюмує Василюк.

Нагадаємо, що борщівник Сосновського є отруйним бур'яном, дотик до листя або стебла якого викликає опіки різного ступеня тяжкості, а часом можуть навіть призвести до смерті.

Сік борщівника містить отруйну речовину - кумарин бергаптен, який при попаданні на шкіру збільшує чутливість до ультрафіолету. Така властивість рослин називається фототоксичністю.