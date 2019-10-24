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Сенцов сделал неожиданное заявление о Зеленском: таких еще не было

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 11:20
Сенцов сделал неожиданное заявление о Зеленском: таких еще не было
Сенцов высказался о Зеленском (коллаж РБК-Украина)

Бывший узник Кремля Олег Сенцов высказался о президенте Украины Владимире Зеленском

Олег Сенцов считает, что Владимир Зеленский - самый искренний президент Украины за всю историю независимости государства.

При этом, в интервью "Новому Времени" украинский режиссер, которого незаконно удерживали в России, признался, что он не может пока-что понять, каким образом Зеленский сможет "выстроить сейчас всю систему страны".

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас", - сказал Сенцов.

Он добавил, что на сегодняшний день для него самого это главный вопрос, но ответа на него у режиссера пока нет.

Сенцов сделал неожиданное заявление о Зеленском: таких еще не было

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Напомним, что ранее Сенцов резко высказался о братстве украинцев и россиян.

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