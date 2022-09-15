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Война не ждет! Волонтер срочно просит помочь ВСУ

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Четверг 15 сентября 2022 12:33
Война не ждет! Волонтер срочно просит помочь ВСУ Объявлен срочный сбор средств на дроны для военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники в Херсонской области срочно нуждаются в дронах, которые необходимо сейчас купить.

Срочный сбор средств объявила волонтер Наталия Юсупова на Facebook.

Общая сумма для покупки составляет 204 тысячи гривен, из них есть уже 137 тысяч.

"Наступление на Херсонщине. На фронт очень нужны два дрона. До 15 часов нужно выкупить! Война не ждет!! Общая сумма 204 тысяч уже 137 тысяч, еще нужно 67 тысяч. Очень прошу 10-50-100 грн, кто как может", - попросила волонтер украинцев.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Война не ждет! Волонтер срочно просит помочь ВСУВойна не ждет! Волонтер срочно просит помочь ВСУСкриншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Как мы ранее писали, в Белом доме анонсировали новый пакет помощи для Украины.

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