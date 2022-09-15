Война не ждет! Волонтер срочно просит помочь ВСУ

Украинские защитники в Херсонской области срочно нуждаются в дронах, которые необходимо сейчас купить.

Общая сумма для покупки составляет 204 тысячи гривен, из них есть уже 137 тысяч.

"Наступление на Херсонщине. На фронт очень нужны два дрона. До 15 часов нужно выкупить! Война не ждет!! Общая сумма 204 тысяч уже 137 тысяч, еще нужно 67 тысяч. Очень прошу 10-50-100 грн, кто как может", - попросила волонтер украинцев.

Реквизиты для помощи

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Скриншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)