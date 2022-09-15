Війна не чекає! Волонтер терміново просить допомогти ЗСУ

Загальна сума для покупки становить 204 тисячі гривень, з них є вже 137 тисяч.

"Наступ на Херсонщині. На фронт дуже потрібні два дрони. До 15 годин потрібно викупити! Війна не чекає!! Загальна сума 204 тисяч вже 137 тисяч, ще потрібно 67 тисяч. Дуже прошу 10-50-100 грн, хто як може", - попросила волонтер українців.

Реквізити для допомоги

Пайпал

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5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Скріншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)