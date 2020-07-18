Війна в Україні може закінчитися, як у Югославії: прогноз екс-глави СБУ

Війна в Україні може закінчитися як в Югославії (колаж: РБК-Україна)

Кремль не буде нападати на Україну, якщо не буде приводу

Війна в Україні може закінчитися як в Югославії, вважає колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко. На його думку, президент Росії Володимир Путін у разі відкритої військової агресії може застосувати проти України повітряно-космічні сили РФ і вразити цілі на українській території, навіть не перетинаючи кордон.

Ексглава СБУ Ігор Смєшко також зазначив, що Росія не зможе зробити більше, ніж ми їй дозволимо.

"Президент Путін піде настільки далеко, наскільки ми це дозволимо. Якщо не буде приводу, який можна продати світовому співтовариству, він не піде з новою атакою на Україну", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також він зазначив, що влада Росії вже провели всі необхідні підготовки та навчання, щоб діяти й за цим сценарієм.

"Найстрашніше, що ми досі не можемо зрозуміти - якщо, не дай Боже, це станеться... В Югославії в 1999 році операція була виграна без наземного компонента. Якщо з боку Росії буде використаний космічно-авіаційний компонент – вони вразять наші цілі, навіть не перетинаючи кордон", - підкреслив колишній глава СБУ.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон і глава РФ Володимир Путін обговорили питання безпеки в Україні. Розкрито деталі розмови.

Також ми писали, що Україна хоче звести до мінімуму кількість угод з РФ.