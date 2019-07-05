Война продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУ

Нужны доноры крови и провизия для бойцов
Наталья Юсупова, которая является известным украинским волонтером, просит украинцев не оставаться равнодушными и помочь тяжелораненым бойцам, которых привезли в киевский госпиталь. Бортом прилетели одинадцать воинов с ампутациями ног, среди них есть бойцы, которым по 21-23 года.
Очень нужны доноры крови. Ее нужно сдать в госпитале Киева по адресу Госпитальная, 18. Центр сбора крови работает с 9 утра до 12, с понедельника по четверг. Также необходима еда для защитников Украины: соки, воды, колбаса, йогурты, сыр, овощи и прочее. Об этом Юсупова написала на своей Facebook-странице.
"Из одежды футболки, шорты. Из лекарств дексалгин и кетанов(обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе", - написала волонтер.
Также Наталья опубликовала номер банковской карты для тех, кто может помочь деньгами.
Карта 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья (Юсупова).
Как ранее мы писали, военные ВСУ нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе и отомстили таким образом за смерть украинских медиков.
Мы также писали о том, что украинские военнослужащие уничтожили снайпера оккупантов, который длительное время тревожил наших воинов и принес немало бед.