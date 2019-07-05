Війна триває: волонтер просить допомогти важкопораненим бійцям ЗСУ

Потрібні донори крові та харчі для бійців
Наталія Юсупова, яка є відомим українським волонтером, просить українців не залишатися байдужими і допомогти важкопораненим бійцям, яких привезли в київський госпіталь. Бортом прилетіли одинадцять вояків з ампутованими кінцівками ніг, серед них є бійці, яким 21-23 роки.
Дуже потрібні донори крові. Її треба здати у госпіталі Києва за адресою Госпітальна, 18. Центр збору крові працює з 9 ранку до 12, з понеділка по четвер. Також необхідна їжа для захисників України: соки, води, ковбаса, йогурти, сир, овочі та інше. Про це Юсупова написала на своїй Facebook-сторінці.
"Одяг, футболки, шорти. З ліків дексалгін і кетанов (знеболююче в ампулах). По мірі можливостей, ми передаємо на ірпінський госпіталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні і палатах, не на складі", - написала волонтер.
Також Наталія опублікувала номер банківської картки для тих, хто може допомогти грошима.
Карта 4627 0551 5008 4795 Наталія Ветвицька (Юсупова).
Як раніше ми писали, військові ВСУ завдали потужного удару по позиціях бойовиків на Донбасі і таким чином помстилися за смерть українських медиків.
Ми також писали про те, що українські військовослужбовці знищили снайпера окупантів, який тривалий час турбував наших воїнів і приніс чимало лиха.