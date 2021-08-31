Война лета и холодной осени: синоптики предупредили о сложной погоде

По данным синоптиков, ближайшая неделя будет насыщена синоптическими явлениями – прохождением фронтальных систем, сменой воздушных потоков и приходом прохладной воздушной массы.

Циклон принесет атмосферные фронты с дождями и грозами 1-2 сентября, а следом придет и холодная воздушная масса. Во второй половине недели во всех регионах Украины существенно похолодает.

В ближайшие трое суток в большинстве регионов страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. 1 сентября без осадков будет только в южной части и восточных областях. На левобережной Украине 31 августа возможен шквальный ветер до 15-20 м/с.

В западных областях ночью от +7 до +12 градусов, днем +16 +22 градуса. На остальной территории страны ночью +12 +20 градусов, днем от +20 до +28 градусов, на юго-востоке +29 +31 градуса.

1-2 сентября начнется снижение температуры воздуха в среднем на 3-6 градусов во всех областях Украины.

Погода 31 августа

Грозы захватят центральные и восточные области. Ночью на востоке +15 +20 градусов, в центре +15 +17 градусов. Днем в восточных областях до +30 градусов, в центральной части +24 +26 градусов.

На юге сухо, небольшая облачность, ночью +17 +20 градусов, днем в Одессе до +27 градусов, в Николаеве и Херсоне до +29 +31 градуса. В Крыму без осадков, ночью +19 +21 градус, днем +28 +30 градусов.

В северной части синоптики прогнозируют грозы, усиление ветра. Ночью +14 +16 градусов, днем +22 +24 градуса.

В западных областях пройдут сильные ливневые дожди во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и на Закарпатье. В остальных областях будет сухо. Ожидается сильный ветер. Температура ночью от +8 до +12 градусов, днем прогреется до +18 +21 градуса.

В Киеве 31 августа ночной дождь к утру закончится, ветер северо-западный, до 12 м/с. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 31 августа