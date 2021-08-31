Війна літа і холодної осені: синоптики попередили про складну погоду

За даними синоптиків, найближчий тиждень буде насичений синоптичними явищами - проходженням фронтальних систем, зміною повітряних потоків і приходом прохолодної повітряної маси.

Циклон принесе атмосферні фронти з дощами та грозами 1-2 вересня, а слідом прийде і холодна повітряна маса. У другій половині тижня у всіх регіонах України істотно похолодає.

У найближчі три доби в більшості регіонів країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. 1 вересня без опадів буде тільки в південній частині та східних областях. На Лівобережній Україні 31 Серпня можливий шквальний вітер до 15-20 м/с.

У західних областях вночі від + 7 до +12 градусів, вдень +16 + 22 градуси. На решті території країни вночі + 12 +20 градусів, вдень від +20 до +28 градусів, на південному сході +29 + 31 градуси.

1-2 вересня розпочнеться зниження температури повітря в середньому на 3-6 градусів у всіх областях України.

Погода 31 серпня

Грози захоплять центральні та східні області. Вночі на сході + 15 +20 градусів, в центрі +15 + 17 градусів. Вдень у східних областях до + 30 градусів, у центральній частині +24 +26 градусів.

На півдні сухо, невелика хмарність, вночі + 17 +20 градусів, вдень в Одесі до +27 градусів, в Миколаєві та Херсоні до +29 + 31 градуса. У Криму без опадів, вночі + 19 +21 градус, вдень +28 + 30 градусів.

У північній частині синоптики прогнозують грози, посилення вітру. Вночі + 14 +16 градусів, вдень +22 + 24 градуси.

У західних областях пройдуть сильні зливові дощі у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та на Закарпатті. В інших областях буде сухо. Очікується сильний вітер. Температура вночі від + 8 до +12 градусів, вдень прогріється до +18 + 21 градуса.

У Києві 31 Серпня нічний дощ до ранку закінчиться, вітер північно-західний, до 12 м/с.вночі в столиці +14 +16 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 31 серпня