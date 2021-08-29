Особого тепла в сентябре не ждите: синоптики обновили прогноз на осень

Погода в Украине в сентябре ожидается довольно прохладная, ожидаются дожди и быстрое снижение температуры. Сильное похолодание придет уже во второй половине месяца.

Такой прогноз на сентябрь дал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для ТСН .

По данным Леонида Горбаня, в сентябре теплые периоды будут резко сменяться холодными. Осадков будет довольно много.

1-2 сентября – сухо и жарко

3-5 сентября – дожди

7-10 сентября – ясно и тепло

11-12 сентября – дожди

13-17 сентября – сухо, тепло, ветер

18 сентября – дожди

19-23 сентября – сухо

24-25 сентября – дожди

26 сентября – 1 октября – пасмурно и холодно

Октябрь, по прогнозу синоптика, начнется с холодной и пасмурной погоды, потом зарядят дожди, а 14 октября ожидаются первые заморозки.

По данным портала world-weather погода в большинстве регионов Украины в сентябре будет умеренно теплая, а существенное похолодание стоит ожидать в третей декаде месяца.

На востоке сентябрь начнется с дождей и похолодания до +18 градусов днем. Вторая и третья неделя сентября порадует теплой и сухой погодой. Снижение температуры воздуха и дожди начнутся только в конце месяца.

Карта погоды на сентябрь на востоке Украины

Южные области почувствуют наступление уже в первых числах сентября, ночью температура упадет до +11 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов. С 8 сентября хорошая погода вернется и до 19 числа можно будет греться под солнцем. После 20 сентября на юге начнется постепенное снижение температуры.

Карта погода на сентябрь на юге Украины

Жителям северных областей с погодой в сентябре не очень повезет, месяц начнется с сильных дождей и резкого похолодания до +16 градусов. Вторая декада месяца будет сухой, ночью +13 +15 градусов, днем от +20 до +23 градусов. В конце сентября будет сухо, но температура снова пойдет вниз, днем ожидается +18 +19 градусов.

Карта погоды на сентябрь на севере Украины

В западных областях начало сентября будет самое холодное – сильные дожди и похолодание до +15 градусов днем, до +7 градусов ночью. С 8 сентября в регионе потеплеет, ночью до +15 градусов, днем до +22 +24 градусов. Теплая и сухая погода продержится до 20 сентября. Последняя декада месяца будет прохладная, +17 +18 градусов.

Карта погоды на сентябрь на западе Украины

Погода в Киеве в сентябре

Сентябрь в столице начнется с дождей и резкого похолодания до +17 градусов. Существенное потепление стоит ожидать не ранее 8 сентября. Однако температура воздуха в Киеве не будет превышать +22 +24 градуса днем, +14 +17 градусов ночью. После 18 сентября ожидается постепенное снижение температуры до +18 градусов.

Карта погоды на сентябрь в Киеве