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Война изменила Веру Брежневу: певица больше не скрывает седину и морщины (фото)

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Вера Брежнева, которая уехала из России для помощи беженцам и позже навсегда отреклась от РФ, поделилась первыми своими фото с начала войны. Звезда показала, как изменилась за это время.

Снимки артистка выложила в своих Instagram-историях.

Вера сейчас находится в Италии вместе со своими сестрами и мамой - они собрались, чтобы отметить 70-летний юбилей матери. Кадры сделала одна из сестер певицы, которых у нее три.

40-летняя Брежнева запечатлена на столиком в ресторане. На ней короткий белый топ и черная юбка, волосы распущены, а на лице практически нет макияжа.

По словам исполнительницы, вторжение РФ в Украину 24 февраля и прошедшие с тех пор месяцы изменили как ее саму, так и ее взгляды на многие вещи. Теперь она проще относится к возрастным изменениям и больше не будет их скрывать.

"За 105 дней отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вдруг вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны… Мы уже никогда не будем такими, как раньше, и я уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Желания больше понравиться, но есть желание жить", - поделилась Вера.

При этом именно такой и сейчас она чувствует себя настоящей.

"Я сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой, ранимой. Но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом", - призналась Брежнева.

Вера Брежнева показала новую себя (фото: instagram.com/ververa)

Про мужа Константина Меладзе она ничего не написала - напомним, что в последнее время появились слухи, что они расстались из-за его молчания по поводу российской агрессии в Украине. С 24 февраля продюсер не сказал ни слова в поддержку родины его жены. Однако на фото на пальце у Веры четко видно обручальное кольцо, так что, возможно, это все просто сплетни.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева после начала войны разорвала все связи с Россией и уехала оттуда. Певица отправилась в Италию, где работала в волонтерском пункте для украинских беженцев.

К слову, артистка попала в список запрещенных в РФ вместе с другими российскими и украинскими артистами из-за своей позиции относительно войны в Украине.

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Вера Брежнева